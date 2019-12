Studio Voetbal behandelt miskopen: "Waarom hebben ze hem gekocht?"

De eerste seizoenshelft zit erop en dus keek men bij Studio Voetbal zondagavond terug op de eerste achttien speelronden van de Eredivisie.

Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Arno Vermeulen en Theo Janssen behandelden bovendien de beste en slechtste aankopen van afgelopen zomer. Met name de technisch directeuren van en staan er niet goed op bij de analisten.

Wanneer Van Hooijdonk gevraagd wordt naar de slechtste zomeraankopen, komt hij met twee namen op de proppen: "Deze zijn gelijk geëindigd bij mij: Toni Lato van PSV en George Johnston van Feyenoord, omdat we die echt helemaal niet hebben gezien", aldus de oud-international.

Waar Lato nog minuten maakte in de , kwam Johnston geen minuut in actie. De 21-jarige verdediger werd afgelopen zomer voor 300.000 euro overgenomen van en speelde nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau.

Janssen kiest ook voor een Feyenoorder als slechtste aankoop van dit seizoen: "Liam Kelly. Hij heeft aan het begin van het seizoen volgens mij een wedstrijd meegedaan en daarna is hij op de bank gezet. Daarna hebben we hem niet meer gezien", aldus de oud-voetballer over de middenvelder die werd overgenomen van Reading, waar hij samenwerkte met de inmiddels vertrokken Jaap Stam.

Van der Vaart noemt PSV-verdediger Timo Baumgartl als grootste miskoop, terwijl Vermeulen naar Armindo Bruma wijst. "Ook met het geld erbij, vijftien miljoen euro. Je hebt Cody Gakpo in huis, dus waarom hebben ze hem gekocht?"

Van Hooijdonk vindt dat het beste werk heeft geleverd door Cyriel Dessers over te nemen van . De Belgische spits was in Utrecht op een zijspoor beland, terwijl hij zich als spits van Heracles topscorer van de Eredivisie mag noemen met twaalf doelpunten. Vermeulen kiest voor Mike Ndayishimiye van . "Dat je voor weinig budget zó'n goede speler kan halen. Die jongen is jong en kan echt heel goed voetballen. Het feit dat je hem uit de Eerste Divisie vist, vind ik gewoon knap."

Janssen en Van der Vaart kiezen allebei voor -aankoop Quincy Promes. "Dat had eigenlijk niemand verwacht. Dat is wel leuk, hij speelde natuurlijk in Rusland en niemand kende hem", aldus Van der Vaart, die voorbij gaat aan het feit dat Promes al regelmatig in Oranje speelde.

"Maar hoe speelde hij daar, hij speelde toch slecht? Hij komt naar Ajax en speelde in het begin ook niet. Maar hij is zo goed." Janssen is het eens met zijn collega: "Als je kijkt hoeveel goals hij heeft gemaakt de laatste tijd. Echt bepalend. De connectie met Ziyech is natuurlijk echt uniek."