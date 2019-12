Studio Voetbal-analytici delen acht uit: "Dat is natuurlijk niet normaal"

AZ heeft een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug.

De Alkmaarders overleefden de groepsfase van de en bezetten momenteel de tweede plaats in de , met een achterstand van drie punten op koploper .

Theo Janssen, Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk, de vaste analytici van Studio Voetbal, delen eensgezind een acht uit aan het elftal van trainer Arne Slot.

"Ze hebben niet zulke grote tegenslagen gehad, behalve dan de blessures van Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos. Maar misschien wordt dit wel een seizoen zonder tegenslagen, dan kan het nog spannend worden", zegt Van Hooijdonk tegenover de NOS.

Ook Vermeulen stelt dat een 'elftal heeft dat kampioen kan worden'. "Dat zag je ook bij in hun kampioensjaar. Als alle spelers een topjaar hebben, kun je kampioen worden. En deze spelers hebben tot nu toe een topjaar."

"Voor mij zijn de kansen van AZ een stuk lager dan die van Ajax, want zij hebben een bredere selectie. Het aantal wedstrijden gaat voor AZ te veel worden. Er komt nog een heleboel aan en ze hebben al zo veel gespeeld. Met een bredere selectie is dat beter te verdragen", zo is Janssen minder optimistisch.

Calvin Stengs en Myron Boadu debuteerden onlangs in Oranje, dat volgens Vermeulen wegens hun 'blessure-achtergrond' een 'bijzonder verhaal' is. "Nu vinden we het normaal dat ze zo spelen en bij het zitten, maar dat is natuurlijk niet normaal."

"Als je op zo'n jonge leeftijd al over zulke eigenschappen beschikt... Hij is fysiek sterk, snel en kan heel goed samenwerken met Stengs en Oussama Idrissi. Een geweldige speler", stelt Van Hooijdonk over Boadu, terwijl Janssen zich lovend uitlaat over Stengs.

"Hij speelt sierlijk, met steekpasses en ballen in de ruimte. Hij is een eenheid met Boadu, die twee hebben een klik. Stengs is bijna een nonchalante voetballer. Zo komt hij over, maar hij doet zo veel goed."