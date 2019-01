Stuani hult zich in nevelen: "Barcelona? Daar kan ik niks over zeggen"

De 32-jarige Cristhian Stuani wordt aan Barcelona gelinkt, wat met spoed op zoek is naar een spits. De targetman van Girona is het nummer 1 target.

Met twaalf goals in de eerste competitiehelft doet de ervaren Uruguayaan het uitstekend bij de middenmoter uit LaLiga. Barcelona zoekt sinds het vertrek van Munir El Haddadi naar een nieuwe reservespits en Goal heeft begrepen dat Stuani de voorkeur heeft boven spelers als Olivier Giroud, Alvaro Morata en Fernando Llorente.

Het voordeel van Stuani is dat hij de competitie al kent en vermoedelijk goed kan leven met een rol op het tweede plan. De Catalanen denken hem te kunnen overtuigen met het vooruitzicht in de herst van zijn carrière te kunnen strijden om landstitels en zelfs te spelen in de Champions League, waarvoor hij nog speelgerechtigd is.

Met een prijskaartje van zo'n vijftien miljoen euro is hij ook goed te betalen. Zelf laat hij alleen nog niets los over een mogelijke overstap. "Barcelona? Daar kan ik niks over zeggen", beweerde hij plechtig tegenover diverse Spaanse verslaggevers. Met Girona neemt hij het - als hij voor woensdag geen transfer maakt - op tegen Atlético Madrid in de Copa del Rey en vier dagen later volgt een competitieduel met Real Betis.