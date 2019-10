Strootman vat belediging cynisch op: "Hartelijk dank voor uw wensen!"

Kevin Strootman zorgde zondag ver in blessuretijd vanaf elf meter voor de tweede treffer van Olympique Marseille tegen Racing Strasbourg (2-0).

Na afloop was lang niet iedereen echter blij met de Nederlandse middenvelder. Op de sociale media kreeg Strootman ladingen kritiek over zich heen, omdat veel fans van Marseille van mening waren dat aanvaller Dario Benedetto de strafschop had moeten nemen.

Met name via Instagram kreeg Strootman de nodige beledigende boodschappen binnen. De ex- 'er wilde er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar plaatste desondanks een enigszins cynische reactie. "Hartelijk dank voor uw wensen!" Marseille bezet na de overwinning op de vierde plaats in de .

Strootman, die in 2018 werd overgenomen van , behoort in Zuid-Frankrijk nog steeds niet tot de populairste spelers. "Je wilt je werk altijd zo goed mogelijk doen, maar ik kan het echt niet beter doen. We moeten gewoon hard werken als team, erover praten is nutteloos", vertelt de Oranje-international, wiens contract in Marseille doorloopt tot medio 2023, aan RMC Sport.

Voorzitter Jacques-Henri Eyraud zei deze zomer nog dat Strootman mocht vertrekken, maar een overgang naar een andere club kwam nimmer van de grond. "Het geeft geen goed gevoel als iemand zegt dat het beter is om te vertrekken, maar ik weet hoe het werkt in de voetballerij."

"Soms zegt een speler dat hij wil vertrekken en soms wil een voorzitter dat de speler vertrekt", aldus Strootman, die dit seizoen negen wedstrijden heeft gespeeld voor Marseille.