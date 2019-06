Strootman prijst 'koopje van Sabatini': "Je zag het bij de eerste trainingen al"

Waar Loris Karius vorig jaar een bijzonder ongelukkige rol speelde namens in de finale van de , maakte Alisson Becker afgelopen zaterdag geen fout in de eindstrijd van het miljardenbal en mocht de Braziliaanse sluitpost na negentig minuten spelen de trofee omhoog houden. De keeper werd afgelopen zomer overgenomen van en heeft zijn waarde al bewezen. Kevin Strootman speelde samen met de doelman in Rome en is niet verrast door zijn ontwikkeling.

Alisson kan terugkijken op een uitstekend verlopen finale. Na rust zette Tottenham aan in de jacht op de gelijkmaker. Mede dankzij goed keeperswerk van Alisson bleef de voorsprong behouden en wonnen the Reds met 0-2. Waar de UEFA voor Virgil van Dijk koos als man van de wedstrijd, werd de Braziliaanse doelman door de supporters van Liverpool verkozen tot man van de wedstrijd.



In de verloren Champions League-finale van vorig jaar tegen ging Karius twee keer lelijk in de fout. De Duitse keeper werd vervolgens verhuurd aan , terwijl Liverpool 62,5 miljoen euro neertelde voor Alisson. Dat laatstgenoemde tot de uitblinkers behoorde tegen , is voor Strootman geen verrassing. "Nee, want ik heb Alisson als ploeggenoot meegemaakt bij Roma. Daar zag je bij zijn eerste trainingen al: wereldkeeper, zó betrouwbaar. In de top kan dat cruciaal zijn", zegt de Oranje-international in gesprek met De Telegraaf .



In de zomer van 2016 werd Alisson door Roma voor acht miljoen euro overgenomen van Internacional. "Hij was een koopje van oud-technisch directeur Walter Sabatini'', weet Strootman. "Alisson zat in dat eerste jaar nog op de bank, keepte alleen in de . Maar iedereen voelde wel aan: hij wordt eerste keeper. En op termijn maakt-ie ook nog een volgende carrièrestap. Een topper in het veld, maar ook als persoon daarbuiten. Gewoon een goeie vent."