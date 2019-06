'Streep door transfer De Ligt door mogelijke frictie in kleedkamer'

Matthijs de Ligt gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar Liverpool, zo redeneren Engelse media zondag.

De verdediger van wordt begeerd door vrijwel de gehele Europese top en gaat bij een nieuwe werkgever veel geld incasseren. zou het salarishuis op zijn kop moeten gooien om De Ligt in te lijven en zo ver gaat de -winnaar naar verluidt niet.



Volgens verschillende media zijn momenteel alleen nog Paris Saint-Germain en in de race voor De Ligt. De Oranje-international kan in Parijs meer verdienen, maar zou vanwege het sportieve plaatje mogelijk eerder voor de Catalaanse topclub kiezen. Liverpool heeft de hoop op De Ligt opgegeven, ook omdat de stopper een te hoge kostenpost zou vormen.



Zaakwaarnemer Mino Raiola zou Liverpool de ideale stap vinden voor De Ligt. De Engelse grootmacht zou de verdediger echter de duurste speler in de geschiedenis van the Reds moeten maken om hem in te lijven en dat weigert men. Momenteel verdienen bijvoorbeeld Mohamed Salah en Virgil van Dijk circa 225.000 en 170.000 euro per week, waarbij De Ligt meer zou gaan verdienen dan het genoemde duo.



Manager Jurgen Klopp heeft echter geen zin in gesteggel binnen zijn selectie over salarissen en wil niet dat De Ligt meer gaat verdienen dan zijn sterspelers. Andere clubs zouden hoe dan ook meer salaris bieden dan Liverpool. en zouden bijvoorbeeld bereid zijn om respectievelijk 265.000 en 290.000 euro per week te betalen.