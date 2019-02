Streep door rentree Neymar: "Wij hebben andere weg ingeslagen"

Neymar verruilde Barcelona in de zomer van 2017 voor Paris Saint-Germain.

De Braziliaanse aanvaller wordt echter steeds vaker gelinkt aan een vertrek bij de Franse topclub. Zo zou de 27-jarige vleugelspeler aan de bak kunnen bij Manchester United, Real Madrid en zijn oude werkgever Barcelona. Dat zit er volgens voorzitter Josep Maria Bartomeu echter niet in.

In gesprek met Radio Kanal Barcelona gaat de Spanjaard in op de geruchten. "Wij willen Neymar niet terughalen", liet hij weten. Sinds het vertrek van Neymar heeft Bartomeu nog wel contact met de aanvaller. "Ik heb met Neymar gesproken en we hebben elkaar een aantal keer gezien. Zijn zaakwaarnemers hebben ons echter niets verteld over zijn wens om terug te keren bij ons."



"Neymar heeft een contract bij Paris Saint-Germain. Het is pas zijn tweede seizoen bij de club en het lijkt me niet dat PSG hem wil verkopen. Wij willen hem ook niet terughalen", verzekerde de Spaanse ondernemer. "Wij hebben een andere weg ingeslagen met spelers als Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho en daar moeten wij het mee doen. Het zijn twee van de grootste investeringen uit de clubhistorie en we staan honderd procent achter onze aankopen."



Neymar speelde tussen 2013 en 2017 ruim 180 wedstrijden voor FC Barcelona en wist zichzelf 105 keer op het scoreformulier te schieten. In de zomer van 2017 verruilde hij Camp Nou voor Paris Saint-Germain, dat een bedrag van 222 miljoen euro overmaakte aan Barcelona. In Parijs ligt de aanvaller nog tot de zomer van 2022 vast.