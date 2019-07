Streep door komst Matthijs de Ligt: "Dit was niet het juiste moment"

Matthijs de Ligt verkast tijdens deze transferperiode hoe dan ook niet naar Paris Saint-Germain.

Dat bevestigt de Franse grootmacht maandagavond bij monde van technisch directeur Leonardo. De beleidsbepaler geeft in een interview met Le Parisien aan dat de verdediger van op dit moment niet haalbaar is voor . lijkt op dit moment topfavoriet om De Ligt in te lijven, maar de international van het werd lange tijd ook gelinkt aan PSG.

De Fransen moeten echter een pas op de plaats maken. "Nee, De Ligt komt niet naar PSG", laat Leonardo desgevraagd resoluut weten. De technisch directeur laat wel doorschemeren dat De Ligt op het verlanglijstje van PSG stond. "Er was een mogelijkheid. Hij is immers een geweldige speler, maar dit was niet het juiste moment om een grote investering te doen. We moeten een beetje rustig aan doen. We hebben niet zomaar een enveloppe waarin 200 miljoen euro zit om uit te geven."



Enkele weken gelegen doken er in de Franse media al berichten op dat PSG de komst van De Ligt uit het hoofd gezet zou hebben. Volgens RMC Sport was PSG beledigd zijn door de eisen van De Ligt en diens zaakwaarnemer Mino Raiola: de verdediger van Ajax zou onder meer hebben geaasd op een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro.