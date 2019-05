Streep door deelname Ter Stegen aan Copa del Rey-finale

Barcelona kan zaterdag in de Copa del Rey-finale geen beroep doen op doelman Marc-André ter Stegen. De Duitser kampt met een knieblessure.

De Duitse international miste de laatste drie wedstrijden van het seizoen in LaLiga, waar hij werd behandelend voor een blessure aan zijn rechterknie. heeft nu bevestigd dat Ter Stegen "nog steeds ongemak" heeft en daarom niet beschikbaar is voor de wedstrijd tegen zaterdag.

Het betekent dat Jasper Cillessen waarschijnlijk zal starten, ondanks dat Goal begrijpt dat hij ermee heeft ingestemd om de club te verlaten om komende zomer zijn loopbaan bij te vervolgen. De deal moet nog worden afgerond, waar de Blaugrana 25 miljoen euro eist voor de Nederlands international.

Ter Stegen speelde dit seizoen 49 wedstrijden voor Barcelona dit seizoen, inclusief beide halve finale-wedstrijden in de tegen . Cillessen kwam in de andere wedstrijden in de beker in actie, waar hij drie tegendoelpunten moest incasseren tegen Cultural Leonesa, en .

Barcelona jaagt op de derde prijs van het seizoen. De Catalaanse grootmacht kroonde zich al tot kampioen en won in het begin van het seizoen de Supercopa de España. Valencia wacht sinds 2008 op een prijs. Destijds werd met 3-1 verslagen in de Copa-finale.