Stoke City zorgt voor onrust bij Oranje-opponent Noord-Ierland

Stoke City heeft zich officieel gemeld bij de Noord-Ierse voetbalbond voor Michael O'Neill.

In de zoektocht naar een nieuwe manager is de club uit de Championship uitgekomen bij de bondscoach van Noord-Ierland, tegenstander van het in de EK-kwalificatie op zaterdag 16 november. De Noord-Ierse bond bevestigt volgens de BBC dat Stoke toestemming heeft gevraagd om in gesprek te gaan met O'Neill.

The Potters zijn op zoek naar een opvolger van Nathan Jones, die het negen maanden volhield in Stoke-on-Trent. Hij werd eerder deze maand ontslagen vanwege de aanhoudende tegenvallende resultaten. Stoke is terug te vinden op de teleurstellende 24ste plaats in de competitie. De hekkensluiter van de Championship heeft de pijlen nu gericht op O'Neill.

Lees beneden verder

De bondscoach van Noord-Ierland is al acht jaar eindverantwoordelijke bij de nationale ploeg. Naar verluidt is Stoke al in onderhandeling met de Noord-Ierse voetbalbond (IFA) over de eventuele afkoopsom van het contract.

De club heeft de IFA inmiddels toestemming gevraagd om het gesprek met O'Neill aan te gaan. Mocht het tot een akkoord komen, dan moet onder hem de weg naar boven worden ingeslagen. Stoke won dit seizoen pas twee keer in vijftien wedstrijden.

De timing van de aanstaande onderhandelingen komt voor Noord-Ierland op een ongelukkig moment. Volgende week staat de cruciale wedstrijd tegen het Nederlands elftal op het programma in de EK-kwalificatie. Met nog twee wedstrijden voor de boeg kunnen de Noord-Ieren zich nog altijd automatisch plaatsen voor het Europese eindtoernooi van volgend jaar.