'Stoke City onderhandelt 'volop' over transfer van Bruno Martins Indi'

Bruno Martins Indi kan zijn loopbaan nieuw leven inblazen bij Besiktas, zo meldt Voetbal International zondagavond.

Dat doet het in navolging van diverse Turkse media, waaronder TRT Spor . De Turkse topclub is 'volop' in onderhandeling met Stoke City, de werkgever van de Nederlandse verdediger.

wil de 27-jarige Martins Indi naar verluidt eerst een seizoen huren, met daarbij een optie tot koop. Martins Indi was het afgelopen seizoen basisspeler bij Stoke City op het tweede Engelse niveau en speelde 37 competitieduels, waarin hij 1 keer scoorde.

Lees beneden verder

Stoke nam de 34-voudig international in 2017 definitief over van , nadat hij eerst een jaar gehuurd werd.

Bij Besiktas zou Martins Indi de ploeggenoot kunnen worden van voormalig 'ers Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin en Atiba Hutchinson, net als van Aras Özbiliz en Oguzhan Özyakup.

Zaterdag pikten Kara Kartallar rechtsback Douglas op, die tot deze zomer onder contract stond bij .