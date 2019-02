Stoffelijk overschot in vliegtuigwrak is van Emiliano Sala

Het geborgen lichaam uit het verongelukte vliegtuig op de bodem van Het Kanaal is van Emiliano Sala, zo meldt de politie van Dorset.

Het stoffelijk overschot van de Argentijn zal zo snel mogelijk worden overgedragen aan de familie. Het lichaam van piloot David Ibbotson is nog niet gevonden. De wrakstukken werden zondagochtend gevonden op de bodem van het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het privévliegtuig verdween, bijna twee weken eerder, op maandagavond 21 januari van de radar. De 28-jarige Sala had voor een bedrag van zeventien miljoen euro de overstap gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City en was op weg naar zijn nieuwe club. Politie en kustwacht zochten dagenlang rond de Kanaaleilanden voor de Franse kust, maar na enkele dagen werd besloten de zoekactie te staken vanwege 'de extreem kleine kans' dat de twee nog in leven zouden zijn.



De familie van Sala startte een crowdfundingactie om de zoekoperatie te hervatten. Er werd meer dan drie ton opgehaald. Enkele uren nadat de zoektocht werd hervat, werd het wrak op de 63 meter diepe zeebodem nabij het eiland Guernsey gevonden. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden borg het Britse onderzoeksteam AAIB met succes een lichaam. Het was toen nog niet duidelijk of het om Sala of de 59-jarige piloot Ibbotson ging.



De pogingen om het wrak van het vliegtuig te bergen werden door de slechte weersomstandigheden gestaakt. Vanwege de weersverwachting nam het AAIB 'de moeilijke beslissing' om de algehele operatie vervolgens te beëindigen.