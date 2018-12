'Stille revolutie' bij Ajax: "Op de werkvloer wordt hij uitgekotst"

Het lijkt sportief momenteel rustig bij Ajax, maar op de burelen is er echter sprake van een 'stille revolutie', zo schrijft Valentijn Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf omschrijft het als volgt in zijn column: "Dat het tumult op directieniveau op straat ligt, komt vanwege een misleidend persbericht naar aanleiding van het vertrek van financieel directeur Jeroen Slop. Daarin werd gerept over een 'nieuwe uitdaging' voor 'de heer Slop'", schrijft Driessen. Hij stelt dat het vertrek van Slop te maken heeft met een hoogoplopend conflict met operationeel directeur Rutger Arisz, 'een nieuwkomer' die volgens Driessen de machtsverhoudingen binnen de directie wil veranderen.



"Dit was voor Slop de druppel in zijn werkrelatie met Arisz en hij verliet de vergadering met slaande deuren. Directeur Edwin van der Sar legde het conflict voor aan de rvc, die voor zijn lievelingetje Arisz koos", gaat hij verder. "Op de werkvloer wordt Arisz uitgekotst. Deze voormalige roeier doet alles om in het gevlei bij de rvc te komen. Dat is hem aardig gelukt, al liet Arisz als operationeel directeur enkele zware dossiers te lang voortetteren, zoals de affaire Nouri en de naamgeving van de Johan Cruijff ArenA."



Driessen stelt dat algemeen directeur Van der Sar heeft nagelaten om Arisz hard op de vingers te tikken, waardoor 'bedrijfskundigen' ten koste van 'voetballers' en echte Ajacieden ‘hun territorium hebben kunnen vergroten’. "Dankzij de Fluwelen Revolutie van Cruijff staat Ajax er sportief en financieel inmiddels uitstekend voor, maar ruiken 'buitenstaanders' zonder voetbalachtergrond als Arisz en president-commissaris Leen Meijaard hun kans de boel naar hun hand te zetten of zelfs over te nemen."