'Stijn Schaars keert drie jaar na vertrek weer terug bij PSV'

Stijn Schaars keert terug bij PSV.

De oud-voetballer krijgt volgens het Eindhovens Dagblad de kans om zich binnen de jeugdopleiding te ontwikkelen als trainer. Schaars, die eerder dit jaar zijn afscheid als profvoetballer aankondigde, loopt momenteel al stage als interim-trainer bij de club waar hij van 2013 tot 2016 speelde.

Als speler van maakte Schaars volgens de regionale kran veel indruk op de technische staf en het management van de club. Voormalig technisch manager Marcel Brands liet eerder al weten dat de deur van het Philips Stadion voor hem altijd open zou staan. De komende periode bekijken PSV en Schaars hoe ze de samenwering het beste kunnen invullen.

Lees beneden verder

Schaars kondigde aan het einde van vorig seizoen aan dat hij ging stoppen met voetballen. Aanhoudend blessureleed lag ten grondslag aan zijn besluit om zijn schoenen in de wilgen te hangen.

"Mentaal kan ik het nog makkelijk, ook qua conditie en spel. Alleen je hebt ook met je lichaam te maken en die geeft nu gewoon aan dat het beter is om te stoppen", zo gaf Schaars in april aan op de clubwebsite van sc , waar zijn contract deze zomer afliep.

Schaars werd opgeleid door en maakte in 2005 de overstap naar . Na een sterke periode in Alkmaar verdiende hij een transfer naar . Na twee jaar in Lissabon gevoetbald te hebben keerde hij terug in de om bij PSV te gaan voetballen. De laatste drie seizoenen van zijn carrière droeg hij het shirt van Heerenveen. Hij kwam tot 24 interlands voor Oranje.