Stigma Mark van Bommel ten einde: "Hij doet het helemaal niet meer"

PSV is tevreden over de verrichtingen van trainer Mark van Bommel, geeft Ernest Faber zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie bij FOX Sports.

Vorig seizoen lag de oefenmeester van de Eindhovenaren regelmatig in de clinch met de arbitrage, maar deze voetbaljaargang doet Van Bommel het rustig aan, stelt ook Faber vast.

Wanneer Hans Kraay junior aangeeft dat Van Bommel niet meer zo druk bezig is met de vierde man, kan Faber dat wel enigszins beamen. "We hebben Van Bommel ook weleens verweten dat hij teveel energie steekt in de vierde man. Dat doet hij helemaal niet meer. Zeg jij weleens van: Mark, laat dat soort dingen gaan?" vraagt Kraay aan Faber.

"Of ik durf te zeggen laat gaan ? Natuurlijk", reageert Faber. "Het was ook een beetje de beeldvorming. Tegen Mark kan je echt alles zeggen. Dat het een stigma van Van Bommel was? Hij mag toch iets zeggen tegen de vierde man? Of het nut heeft, is vers twee", aldus Faber, die niet kan aangeven of Ruud van Nistelrooij de opvolger wordt van Van Bommel.

Laatstgenoemde trainer volgde Phillip Cocu bij op en Faber geeft aan dat het mogelijk is dat er de volgende keer wederom een promotie van een trainer gaat plaatsvinden. "Dat zou kunnen. Het zou prettig zijn als dat kan. Met Phillip en Mark zijn we blij. Ik weet niet of Ruud het wil doen."

"Hij leert zich nu kennen als trainer. Als je deze lijn door kan trekken, zou dat ideaal zijn."