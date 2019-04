Stevens hekelt avances van Bayern: "Dat hoort eigenlijk niet"

Schalke 04 deed Bayern München zaterdagmiddag een groot plezier. De ploeg van Huub Stevens versloeg aartsrivaal en titelkandidaat Borussia Dortmund.

Daardoor kan Bayern zondag, indien van wordt gewonnen, met nog drie speeldagen te gaan vier punten loskomen van die Borussen .



Stevens hoopt echter dat Bayern in ruil zich wat voorbeeldiger gaat gedragen. "Ik denk dat ze gelukkig zullen zijn in München", gaf de oefenmeester van Schalke na de zege in de Kohlenpott-derby te kennen. "Maar ik hoop tegelijkertijd ook dat ze zich op een betere manier zullen gedragen jegens onze spelers. Wat afgelopen week met Alexander Nübel is gebeurd, dat hoort eigenlijk niet."



Het is op dit moment onduidelijk waar Stevens exact op doelde, maar de Nederlander leek te suggereren dat Bayern de 22-jarige doelman informeel heeft benaderd. Officieel is dat bij doorlopende contracten, in dit geval tot medio 2020, niet toegestaan. Pas een half jaar voor het einde van een verbintenis kan een geïnteresseerde club contact zoeken met de desbestreffende voetballer, zonder daar de werkgever over te hoeven informeren.



Bayern heeft de interesse in Nübel, doelman van Duitsland Onder-21, tot dusver niet bevestigd, maar ook niet ontkend. Voorzitter Uli Hoeness kreeg afgelopen week een vraag over de interesse in de doelman. "Daarvoor moet je bij technisch directeur Hasan Salihamidzic zijn, omdat het een investering onder de 25 miljoen euro is. Daar ga ik niet over", verzekerde de levende legende van der Rekordmeister.



Salihamidzic werd afgelopen week ook aan de tand gevoeld, maar glimlachte alleen toen hij vragen over het onderwerp kreeg. "Alexander heeft een contract tot medio 2020. En tot die tijd is hij een voetballer van Schalke en niet van een andere club", benadrukte Stevens. Nübel is in Beieren in beeld als stand-in van Manuel Neuer. Hij wil naar verluidt na het EK Onder-21 de knoop over zijn toekomst doorhakken.