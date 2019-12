Steven Gerrard verbindt toekomst aan Rangers met langdurig contract

Steven Gerrard blijft voorlopig manager van Rangers FC.

De Schotse topclub laat vrijdag weten dat de trainer een nieuw contract heeft getekend tot aan de zomer van 2024. Ook de technische staf, bestaande uit Gary McAllister, Michael Beale, Tom Culshaw, Colin Stewart, Jordan Milsom, Mark Waller, Scott Mason en Graeme Stevenson hebben hun contracten vernieuwd.

"Toen Dave King (voorzitter Rangers FC, red.) mij benaderde met het voorstel om mijn contract te verlengen, hoefde ik niet lang na te denken", reageert Gerrard, wiens oude verbintenis doorliep tot medio 2022.

"Ik ben heel gelukkig hier en voel dat we samen iets bijzonders aan het opbouwen zijn met deze club. Ik wil het bestuur bedanken voor de steun die ik sinds mijn aanstelling heb mogen ontvangen. En ook de steun van de supporters mag niet vergeten worden. Zij zijn afgelopen seizoen en dit jaar echt geweldig geweest voor mij en de technische staf."

King is content met het nieuwe contract voor Gerrard op Ibrox Park. "Toen ik Steven voor de eerste keer ontmoette wist ik gelijk dat we de juiste man in beeld hadden om deze club vooruit te helpen."

" Steven beschikt over een topsportmentaliteit en dat was ook precies wat ik destijds zocht. Alles moet bij hem wijken voor succes en we zijn dan ook dolgelukkig met het nieuwe contract. Daarmee toont hij zijn toewijding aan Rangers."

Gerrard werd in de zomer van 2018 aangesteld bij Rangers, dat in het eerste seizoen van de oud-middenvelder als eindverantwoordelijke op de tweede plaats eindigde, negen punten achter kampioen Celtic.

Momenteel staan the Gers twee punten achter de buurman uit Glasgow. In de wisten de Rangers donderdag dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Young Boys de achtste finale te bereiken. In de groepfase werd thuis met 1-0 verslagen, terwijl in De Kuip een 2-2 gelijkspel werd behaald door de Schotse topclub.