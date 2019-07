Steven Bergwijn's weg naar de Europese top: "Man United is zeker een mooie club"

De talentvolle buitenspeler overwon vroege teleurstellingen en mag nu dromen van een transfer naar een van de absolute topclubs van Europa.

Toen Steven Bergwijn op dertienjarige leeftijd vertrok bij de jeugdopleiding van leek een carrière als profvoetballer ver weg. Maar waar zo'n vertrek bij de Amsterdammers vaak het einde van de weg naar het sterrendom is, bleek het voor Steven Bergwijn slechts het begin te zijn.

kwam snel in actie om de veelzijdige aanvaller te verwelkomen en de jongeling besloot akkoord te gaan met een leven van heen en weer reizen tussen zijn geliefde Amsterdam en Eindhoven. "Het was niet echt lastig omdat mijn ouders me altijd hebben gesteund en heen en weer gebracht, dus dat was wel goed te doen", memoreert de aanvaller in gesprek met Goal en Voetbalzone . "Je komt natuurlijk wel in een andere stad terecht, met andere mensen. Maar ik ben goed opgevangen."

Zodra hij volledig gewend was bij de jeugd van PSV, begon Bergwijn zijn voeten weer te laten spreken en al snel lukte het hem ook op internationaal niveau uit te blinken. De aanvaller had in 2014 een grote rol in het bereiken van de EK-finale van Nederland Onder-17. Hij scoorde driemaal in vier wedstrijden en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Aanbiedingen van Europese topclubs waren onvermijdelijk, maar de ambitieuze jongeling had geen interesse om Eindhoven zo snel al achter zich te laten. "Nee, eigenlijk niet. Ik was nog heel jong en ik wilde altijd hier het eerste halen", aldus Bergwijn, die glansrijk in die missie is geslaagd.

Bergwijn maakte zijn debuut in het eerste op de leeftijd van 18 jaar en 21 dagen tegen in een bekerduel. Richting het einde van het seizoen volgde ook zijn debuut in de , maar hij zou al snel uitvinden dat er een significant verschil is tussen doorbreken bij de hoofdmacht en je opwerken tot een sleutelspeler.

"Het was een periode waarin ik de ene keer wel speelde, dan de andere keer weer niet en dan weer met Jong PSV. Dat was wel lastig af en toe. Maar je moet gewoon geduld hebben en dat had ik. Het plan was om me langzaam te brengen. Maar uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Ik heb nooit echt aan mezelf getwijfeld en heb altijd gezegd dat ik profvoetballer zou worden."

Tijdens de moeilijke opstartfase had hij veel te maken met jeugdtrainer Ruud van Nistelrooij en Bergwijn is de invloed van de oud-spits van niet vergeten. "In de A1 heb ik met hem gewerkt en vorig seizoen was hij er ook af en toe bij. Ik heb veel van hem geleerd", benadrukt de Nederlands international. "Vooral met afwerken."

Van Nistelrooij is op zijn beurt ook onder de indruk van Bergwijn. "Hij heeft de laatste drie jaren enorme progressie laten zien", aldus de trainer van PSV Onder-19. "Hij krijgt per seizoen meer minuten en speelt nu elke wedstrijd. Hij is beslissend met goals en assists. Ook heeft hij veel persoonlijkheid, met een erg sterk karakter, dus hij is zeker een van de spelers met een groot potentieel."

Met 15 goals en 13 assists in 41 wedstrijden verspreid over alle competities heeft Bergwijn een prima seizoen achter de rug. Het valt niet te ontkennen dat hij inderdaad een bepalende speler wordt onder PSV-coach Mark van Bommel. "Ik heb een goede relatie met hem", aldus de vleugelaanvaller. Het is lastig uitleggen, maar het voelt soms net alsof de trainer een van ons is. Hij weet hoe wij denken. Hij is natuurlijk zelf ook speler geweest."

Dankzij zijn sterke optredens wordt Bergwijn vaak vergeleken met Memphis Depay, die zelf ook doorbrak bij PSV en een toptransfer naar Manchester United verdiende. Bergwijn vindt het een eer vergeleken te worden met de duurste uitgaande transfer ooit van de Eindhovenaren. "Dat heb ik vaak gehoord, ja. Memphis is gewoon een fantastische speler, dus het is mooi als mensen dat zeggen.

De volgende stap voor Bergwijn is een transfer en zijn trainer zou niet verbaasd zijn als men een vergelijkbaar bedrag op tafel legt voor de buitenspeler als de 34 miljoen euro die Man United in 2015 over had voor Depay. "Het is altijd lastig spelers te vergelijken, maar als je naar hun kwaliteiten kijkt, speelde Memphis min of meer op dezelfde positie. Het kan gebeuren dat een club bijna net zo veel voor hem gaat betalen als dat er werd betaald voor Memphis."

Manchester United is nu ook een van de clubs die naar verluidt aast op Bergwijn, terwijl Tottenham, en volgens De Telegraaf ook Ajax de situatie nauwgezet volgen. Het kan voor de 21-jarige een aanlokkelijk idee zijn om in de voetsporen te treden van Memphis, maar hij heeft vooralsnog geen haast om PSV te verlaten voor Old Trafford of welke club dan ook.

"Manchester United is zeker een mooie club", benadrukt hij, om vervolgens de zaken in breder perspectief te zetten. "Ik ben pas 21 en ik heb geen haast. Er moet iets goeds komen met een goed plan. Zo niet, dan ben ik hier bij PSV nog prima op mijn plek." Als hij wel een goede aanbieding krijgt, acht Bergwijn zichzelf er klaar voor. "Ik denk dat als je bij een nieuwe club komt, misschien een betere club, dat je automatisch in het trainingsniveau meegaat. Ik weet wat ik kan."

Of het deze zomer nu tot een transfer komt of niet, de aanvaller is niet bang om hoge doelen na te leven. "Ik zou toch wel graag de willen winnen, het EK en de WK, het hele pakket!", aldus de ambitieuze Bergwijn. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar voorlopig ligt hij goed op koers om een carrière vol zilverwaar te hebben.

Tot nu toe heeft de PSV'er al drie landstitels en twee Johan Cruijff Schalen op zijn naam staan en in de komende jaren lijkt het welhaast zeker dat hij daar nog veel meer eremetaal aan toe gaat voegen, of dat nu met PSV is of met een van de absolute grootmachten uit Europa.