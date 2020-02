Steven Bergwijn 'zette kwaad bloed' bij PSV door verbod te negeren

Steven Bergwijn verliet PSV deze week voor een avontuur bij Tottenham Hotspur.

De overstap van de 22-jarige aanvaller ging gepaard met veel rumoer, daar hij afgelopen zondag bij het thuisduel met (1-1) niet van de partij was.

Technisch manager John de Jong ontkent vrijdag dat Bergwijn heeft 'geweigerd' om voor te spelen.

Het is volgens het Eindhovens Dagblad een opvallend statement, omdat eerder vanuit de PSV-top het signaal kwam dat Bergwijn niet wenste te spelen tegen de Tukkers.

'Hij belde namelijk zelf naar trainer Ernest Faber dat hij vanwege transferperikelen niet mee wilde doen en Faber besloot daarop door te schakelen en wenste hem succes met het afronden van zijn transfer.'

De Jong bevestigt vrijdag tegenover onder meer het Eindhovens Dagblad dat Bergwijn een verbod had om te vliegen naar Engeland. 'Dat hij dit toch heeft gedaan, zette kwaad bloed binnen de directie', zo klinkt het.

De Jong zelf zegt niet te weten of hij nu wel of niet was gevlogen, ondanks het verbod. "De transfer is doorgegaan, dat is een ding wat zeker is", aldus de sportbestuurder.

Bergwijn verkaste voor dertig miljoen euro plus bonussen, circa twee miljoen, naar the Spurs. De Jong benadrukt vrijdag dat 'de transfer ook is doorgegaan omdat Bergwijn een deel van zijn contractueel bedongen vergoedingssom bij een vertrek heeft laten vallen'.

Bergwijn kan komende zondag tegen zijn debuut maken voor Tottenham.