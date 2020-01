Steven Bergwijn voor minimaal dertig miljoen euro naar Tottenham

Steven Bergwijn vervolgt zijn loopbaan definitief bij Tottenham Hotspur, zo meldt de Londense club via de officiële kanalen.

De 22-jarige aanvaller komt per direct over van , dat circa dertig miljoen euro overhoudt aan de transfer. Dat bedrag kan door bonussen nog met twee miljoen euro oplopen.

Bergwijn kwam zonder problemen door de medische keuring in het Stadium en tekende daarna een contract tot medio 2025. Hij maakt wellicht zondag al zijn debuut, als op bezoek komt in Noord-Londen.

Bergwijn verlengde vorig jaar augustus zijn contract bij PSV nog tot medio 2023. PSV en Tottenham bereikten in de nacht van maandag op dinsdag een principe-akkoord.

Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen had vorige week al een onderhoud met manager José Mourinho en voorzitter Daniel Levy, waarna de overgang in een stroomversnelling terechtkwam. Bergwijn ontbrak zondag in de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met om zo de overgang naar the Spurs af te ronden.

Bergwijn was uiteindelijk negen jaar verbonden aan PSV, dat de negenvoudig international van Oranje in 2014 liet debuteren in de hoofdmacht. De kersverse aanwinst van Tottenham kwam in Eindhoven tot 31 doelpunten en 41 assists in 149 wedstrijden.

Bergwijn veroverde met PSV driemaal de landstitel en ook eenmaal de Johan Cruijff Schaal. De multifunctionele aanvaller werd vorig jaar nog gelinkt aan , zonder dat een definitief akkoord werd gesloten.

De Amsterdamse club houdt wel 150.000 euro aan opleidingskosten over aan de deal tussen PSV en Tottenham, daar Bergwijn op jonge leeftijd enige tijd in de jeugdopleiding van Ajax speelde.

De van PSV overgenomen Bergwijn is een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis van Tottenham. De verliezend -finalist van afgelopen seizoen betaalde in het verleden alleen meer voor Moussa Sissoko (35 miljoen euro), Davinson Sánchez (40 miljoen euro) en Tanguy Ndombélé (60 miljoen euro).

Tottenham haalde eerder deze transferperiode Gedson Fernandes op huurbasis op bij en zette de huurdeal van Giovane Lo Celso om in een permanente transfer.