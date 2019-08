Steven Bergwijn verlengt bij PSV: "Er waren andere opties"

Steven Bergwijn heeft vrijdagavond zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij PSV.

De Oranje-international werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar onder meer , en , maar kiest nu voor een langer verblijf in Eindhoven. Berwijns nieuwe contract kent een looptijd tot medio 2023.

“Dit is de juiste beslissing. Er waren andere opties, maar uiteindelijk moet alles passen. Voor mij, maar ook voor . En de uitkomst is dat ik hier blijf. Met veel plezier en met veel vertrouwen”, reageert hij op zijn nieuwe overeenkomst.

Bergwijn speelt al sinds zijn dertiende voor PSV en heeft nu zijn vierde contract bij de club getekend: “Dat wil zeggen dat ik het hier goed naar mijn zin heb en dat ik nog niet uitgeleerd ben.”

“Ik speel hier om de prijzen en voel me erg prettig in Eindhoven.” Technisch manager John de Jong is eveneens blij met de nieuwe deal: “De relatie tussen PSV en Steven is dermate goed, dat we met het management open over alles hebben gesproken. Dit is het resultaat van een goede samenwerking.”

De sportbestuurder geeft aan dat Bergwijn zich in de afgelopen weken niet van de wijs heeft laten brengen door alle geruchten. “Wat bijzonder is geweest in dit proces is dat Steven zelf altijd de focus op voetbal heeft gehouden", vindt hij.

"We hebben veel gesproken met zijn management, ondertussen bleef Steven doen waar hij goed in is; voetballen. Dat was prettig werken en het tekent de professionaliteit van deze nog altijd pas 21-jarige voetballer”, sluit De Jong af.

Bergwijn speelde vooralsnog 127 wedstrijden namens PSV, waarin hij 26 keer wist te scoren. Met zijn club won hij tot nu toe drie landstitels en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.