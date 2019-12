Steven Bergwijn roept hulp in via Instagram en belooft 10.000 euro

Steven Bergwijn heeft een vervelende eerste kerstdag achter de rug.

De aanvaller van laat donderdag namelijk via Instagram weten dat er gisteren bij hem thuis is ingebroken. Bergwijn heeft de hulp van zijn volgers ingeschakeld in de zoektocht naar de daders.

De international van het heeft een forse beloning in het vooruitzicht gesteld. "Er is gisteren ingebroken bij me in Eindhoven. Wie de daders brengt of de gouden tip krijgt 10.000 euro", zo schrijft Bergwijn donderdag in zijn Instagram Stories.

Eerder deze feestdagen kwam Bergwijn nog positief in het nieuws: hij verraste de voedselbank van Almere dinsdag met een flinke donatie, zo communiceerde PSV via Twitter . "Voor mij is kerstmis een familiefeest waarvan iedereen moet kunnen genieten."

"De voedselbanken in Nederland doen geweldig werk en ik steun ze daarom graag", aldus de spits.

Bergwijn kwam vorige week zaterdag voor het laatst in actie met PSV tegen (4-1 overwinning) en geniet momenteel van de winterstop. De Eindhovenaren vervolgen de op 19 januari met een uitwedstrijd tegen .