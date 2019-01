'Steven Bergwijn overtuigt scouts en heeft clubs voor het uitkiezen'

Steven Bergwijn staat in de serieuze belangstelling van Manchester United en Internazionale, weet De Telegraaf dinsdag te melden.

Scouts van de Engelse topclub zaten zondagmiddag op de tribune bij het duel tussen FC Emmen en PSV (2-2) om de 21-jarige aanvaller in actie te zien. The Red Devils zijn overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Bergwijn en bekeken hem al diverse keren. Ook Internazionale heeft de Oranje-international in het vizier en reist binnenkort af naar Nederland om Bergwijn tijdens een wedstrijd te bekijken.

De interesse van Manchester United is niet nieuw. Vorige week meldde the Sun dat interim-manager Ole Gunnar Solskjaer graag een buitenspeler aan zijn selectie wil toevoegen. PSV kon daarom een bod van 28 miljoen euro op Bergwijn verwachten. De koploper van de Eredivisie heeft reeds laten weten dat een vertrek in januari onbespreekbaar is. Belangrijke spelers mogen deze maand niet vertrekken. Alleen een exit van Bart Ramselaar is tot 1 februari bespreekbaar.



Het is niet voor het eerst dat Bergwijn wordt gelinkt met clubs uit het buitenland. Vorig jaar werd hij al in verband gebracht met clubs als Torino, Girondins Bordeaux, Real Sociedad en CSKA Moskou. Bordeaux legde afgelopen zomer zelfs nog een bod van achttien miljoen euro voor hem neer, maar daar nam PSV geen genoegen mee. De verwachting is dat de Eindhovenaren komende zomer hoger in de boom gaan zitten.



Volgens de krant is een zomers vertrek van Bergwijn een zekerheid. Naast United en Inter zouden nog meer clubs zich willen mengen in de strijd om zijn handtekening. Zodoende lijkt behalve Hirving Lozano ook Bergwijn op weg naar de uitgang. Voor Lozano zou Napoli in de race zijn. Trainer Carlo Ancelotti zei vorige week nog dat hij ‘een moord zou doen’ voor een speler als Lozano.