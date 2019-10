Steven Bergwijn niet bezorgd: "Ik heb vaker in zo'n situatie gezeten"

PSV won donderdagavond met ruime cijfers van Rosenborg BK (1-4) en gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep D van de Europa League.

won donderdagavond met ruime cijfers van Rosenborg BK (1-4) en gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep D van de . Donyell Malen had met twee treffers een groot aandeel in de comfortabele zege op Noorse bodem, al constateert de zelfkritische aanvaller net als trainer Mark van Bommel ook enkele verbeterpunten.

Malen praat met VTBL over concentratieverlies in de slotfase van het duel met Rosenborg. "Logisch is het niet, maar het hoort er misschien een klein beetje bij. Je probeert het natuurlijk zo min mogelijk te hebben. Je ziet dat als we er zelf weer een paar keer uitkomen en goals maken, dan gaat het weer wat makkelijker." PSV stond in Noorwegen bij rust al met 0-3 voor en wist daar na rust nog een treffer aan toe te voegen. De jonge aanvaller kijkt er niet op van dat hij ook in Europees verband het net makkelijk weet te vinden. "Ik weet wat ik kan. Het is gewoon heel mooi."

Niet alles lukte echter bij Malen, want de PSV'er miste donderdagavond ook een grote kans. "Ik kwam niet helemaal goed uit in die situatie, ik weet niet precies meer wat er gebeurde. Dat is een beetje balen."

Collega-aanvaller Steven Bergwijn kwam niet tot scoren, maar is desondanks tevreden zijn prestatie op het Europese podium. "Het is altijd balen wanneer je niet scoort, maar het belangrijkste is dat je die wedstrijd wint. En die goals komen vanzelf wel weer, ik heb vaker in zo'n situatie als deze gezeten. Ik maak me niet druk", aldus Bergwijn tegenover het Eindhovens Dagblad .

De vleugelaanvaller is blij met de speelwijze die Van Bommel hanteert. "We krijgen van de trainer alle vrijheid, als de posities maar bezet zijn. Het is zeker lekker om in deze ploeg te spelen."