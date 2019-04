Steven Bergwijn: "Als ik dat op de training doe, word ik onderuit geschopt"

Na de 4-0 zege op PEC Zwolle heeft PSV weer een voorsprong van twee punten op Ajax.

Steven Bergwijn nam donderdagavond een van de vier doelpunten van het team van trainer Mark van Bommel voor zijn rekening en de ontlading was groot. Het was ook het mooiste doelpunt van de avond: een dribbel, een passeeractie, de sprong over de boarding richting de fanatieke fans en Van Bommel die tegelijkertijd uit zijn dak ging.

"Misschien speelde het onbewust wel mee dat we door die nederlaag bij moesten winnen, maar dat moet je bij een club als altijd", vertelt Bergwijn vrijdag in De Telegraaf . "Natuurlijk was ik blij met die goal. Daarna konden we echt vrijuit voetballen."



Bergwijn zette de turbo aan, liet verdediger Darryl Lachman zijn hielen zien en ook doelman Mickey van der Hart kon Bergwijn niet afstoppen. "Ik zag dat daar de ruimte lag. Het zag er misschien simpel uit, maar dat was het niet", verzekert de aanvaller in het dagblad. "Op de training probeer ik dat ook weleens bij Pablo (Rosario, red.), maar dan word ik onderuit geschopt."



Komende zondag wacht PSV de volgende test, uit bij . Ajax gaat een dag eerder op bezoek bij . "Iedereen wil van ons winnen, dus we moeten naar onszelf kijken", benadrukt Bergwijn. "Maar als we nog zes keer winnen, zijn we zeker kampioen. Hoe maakt in deze fase niet uit."



PSV kwam voor het eerst in de clubgeschiedenis minimaal vier keer tot scoren in drie opeenvolgende thuisduels met in de . Alle twaalf schoten van PSV waren pogingen van binnen het strafschopgebied; voor het eerst sinds Opta deze data bijhoudt (2010/11) losten de Eindhovenaren geen enkel schot van buiten de zestien in een Eredivisie-duel.