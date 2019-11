Steven Berghuis weer betrokken bij incident: "Hij zei: lekker voor je"

Feyenoord won zondag met 3-2 van RKC Waalwijk, nadat de Rotterdammers in de eerste helft op een 0-2 achterstand waren gekomen.

De formatie van Dick Advocaat wist echter alsnog met een zege van het veld te stappen door goals van Nicolai Jörgensen, Sam Larsson en Marcos Senesi. Steven Berghuis is tevreden met de drie punten, maar hoopte zelf ook tot scoren te komen in De Kuip.

"Ik ben wel blij met de tweede helft", begint de aanvaller na afloop tegenover FOX Sports . "Ik denk dat we in de tweede helft veel hoger staan op hun helft. Dit seizoen zie je vaak dat het veld lang wordt, maar hier kan je wel mee verder", doelt Berghuis ook op de vele kansen. De buitenspeler erkent dat ook hij een doelpunt had moeten maken.

Berghuis was na afloop wederom onderwerp van gesprek, ook vanwege een akkefietje met RKC-doelman Etienne Vaessen in blessuretijd. Nadat de aanvaller een grote kans miste, zocht de keeper de speler van op. Vervolgens deelde Berghuis een por uit, waarna Vaessen pas na enkele seconden ging liggen. Berghuis wil er niet al te veel over kwijt.

"Je hebt het zelf gezien, toch? Een kleine por? Oké, nou, volgens mij stond hij daarna nog tien seconden en ging-ie daarna liggen. Ach, dat hoort erbij. Hij zei tegen mij: lekker voor je dat je die kans mist . Ik dacht nog: wacht maar, wat 'lekker voor je'? Het hoort erbij. Vind je dat ook?!", waarna Berghuis lachend de kleedkamer opzocht.

Feyenoord staat na de zege na dertien wedstrijden op de tiende plek in de . De achterstand op de top vijf is slechts drie punten.