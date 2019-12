Steven Berghuis 'niet blij': "Daar moet de club wel kritisch naar kijken nu"

Feyenoord wist zondag met 3-1 te winnen van PSV. Grote man aan Rotterdamse zijde was Steven Berghuis, die drie doelpunten voor zijn rekening nam.

De 27-jarige aanvaller werd afgelopen zomer werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met een overstap naar , maar hij benadrukt dat hij graag met een stap vooruit wil zetten.

"PSV? Ik heb deze zomer vooral met Feyenoord gesproken, over de doelen hier in Rotterdam. Ik wil met deze club stappen zetten. Feyenoord moet bijvoorbeeld weer eens overwinteren in Europa. Dat doet iets met Luis Sinisterra, met Tyrell Malacia."

"Maar ook met mij en bijvoorbeeld Jörgensen. Dan creëer je waarde op het veld. Dat overwinteren is weer niet gelukt, maar daar moeten we wel naartoe", zegt Berghuis in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De 3-2 nederlaag tegen in het laatste groepsduel van de stemt de aanvaller dan ook niet tevreden.

"Ben je dan tevreden met die wedstrijd, die op zich niet slecht was? Of kijk je verder en constateer je dat je gewoon uitgeschakeld bent in een poule waarin de ploeg uit pot 4, Rangers FC, zich wél plaatst?"

We willen weer echt vooruit. Dan moet je kritisch blijven kijken", legt de aanvoerder van Feyenoord uit. Tegenover De Telegraaf zegt Berghuis dat hij 'vooral blij' is dat hij bij Feyenoord is gebleven afgelopen zomer, maar toch plaatst hij een kritische noot.

"Ik ben niet blij hoe het seizoen tot nu toe verloopt. Daar heb ik in de zomer voornamelijk met de leiding van Feyenoord over gesproken. Hoe gaan we zorgen dat we niet meer zo ver achteropraken en in Europa kunnen overwinteren?"

Door die gesprekken duurde het misschien wat langer dan normaal", stelt Berghuis. In een groep met Rangers, Young Boys en FC Porto werd Feyenoord uiteindelijk laatste, waardoor het Europese avontuur er opzit. "Daar moet de club wel kritisch naar kijken nu."