Steven Berghuis: "Dat vind ik zo'n geforceerd woord, iedereen wil echt graag"

Feyenoord leek met zeges op FC Twente en FC Porto de weg naar boven in te hebben gezet, maar zondag volgde een nederlaag bij Fortuna Sittard (4-2).

De Rotterdammers beginnen zodoende met een teleurstelling aan de interlandperiode. Steven Berghuis claimt na afloop van de wedstrijd dat het niet met de 'instelling' van zijn ploeg te maken heeft.

"Dat vind ik zo'n geforceerd woord, iedereen wil wel echt graag", reageert hij bij FOX Sports. "Voetbal is een dunne lijn. Als je slecht speelt, kan elke tegenstander je pijn doen. Bij de doelpunten worden we zo makkelijk afgetroefd. Dan verlies je gewoon." Berghuis zag dat persoonlijke duels vaak te makkelijk verloren werden: "We worden zo makkelijk afgetroefd in de duels en bij de doelpunten... Je doet het niet bewust. Het is niet de instelling, ik kijk voetbal-inhoudelijk. Iedereen wil, maar de doelpunten komen omdat we verkeerd staan. Dan krijg je goals tegen."

Trainer Jaap Stam was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over het optreden van zijn ploeg: "Wat ik vandaag heb gezien? Genoeg. Veel dingen die anders en beter moeten. Je wil een ploeg zien die constant is, in alles. Qua spel aan de bal, in het rustig blijven, in het gebruiken van de ruimtes en de zijkanten, in het niet forceren", laat hij zijn irritatie blijken.

De oefenmeester vindt dat zijn spelers te slap optraden tegen Fortuna, nadat er tegen Twente en Porto wel voor elke meter gestreden werd. "Af en toe zijn we te twijfelachtig, niet direct of adequaat genoeg. En dan laten we ons de kaas van het brood eten. Het begint allemaal bij het winnen van je duels en bij agressiviteit. Tegen topploegen hebben we dat laten zien, dan hoop je dat de spelers dat in deze wedstrijd óók doen."

Tijdens de wedstrijd was vanuit het uitvak 'Schaam je kapot' te horen en Stam snapt wel waar dat vandaan komt. "Dat kun je verwachten, in deze situatie. We weten allemaal hoe het in het voetbal werkt." De trainer merkt dat de jubelstemming van de afgelopen week snel weer plaatsgemaakt heeft voor boosheid: "Dat mag ook, het is terecht dat de fans kwaad en boos zijn. Dat zijn wij ook, dit is voor iedereen zwaar klote."