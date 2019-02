Steve McClaren: "Hij had juist alles te verliezen, de druk is daar enorm"

Manchester United stelde Ole Gunnar Solskjaer in december enigszins verrassend aan als de tijdelijke opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Onder het bewind van de Noor wisten the Red Devils negen van de tien wedstrijden te winnen. Steve McClaren laat zich in gesprek met Sky Sports lovend uit over de prestaties van Solskjaer.

"Iedereen was enorm verbaasd door zijn aanstelling. Ik ken Ole goed, hij is een denker en enorm intelligent. Hij kan goed communiceren en kwam in een situatie terecht waarvan mensen zeiden dat hij niets te verliezen had. Maar hij had juist alles te verliezen. Er is enorme druk, Manchester United is een van de grootste clubs ter wereld. Je legt jezelf druk op, omdat je zo goed mogelijk wil presteren, ik ken de ambities van Ole. Ik denk dat hij alle verwachtingen heeft overtroffen", zegt McClaren, die tegenwoordig manager van Queens Park Rangers is.



"Ze spelen nu opwindend en aanvallend voetbal, een opvatting die bij Manchester United past. Als dit zo blijft werken, heeft de clubleiding een gemakkelijke keuze", zo gaat de voormalig trainer van FC Twente verder. "Ole heeft in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (0-1 overwinning, red.) bewezen dat hij een tacticus is en Manchester United zal in deze vorm een bedreiging zijn voor ieder topteam in de Premier League."



Door de uitstekende resultaten onder het bewind van Solskjaer heeft Manchester United het gat met de vierde plaats razendsnel gedicht. De achterstand van the Red Devils op Chelsea, dat vierde staat en zo virtueel een direct Champions League-ticket in handen heeft, bedraagt nog maar twee punten. Voor Manchester United staat komende zaterdag de uitwedstrijd tegen laagvlieger Fulham op het programma.