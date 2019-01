Steun voor 'onheus bejegende' Ribéry: "Hij voelt zich gekrenkt"

Thomas Müller begrijpt wel waarom Franck Ribéry zondag uitermate fel reageerde op zijn criticasters.

De routinier van Bayern München haalde zondag de internationale media door fel uit te halen op social media. De aanvaller van Bayern München had via Instagram een video gedeeld dat hij in Dubai een Tomahawk steak van circa twaalfhonderd euro ging opeten. De Fransman reageerde fel op de kritiek die volgde op het filmpje, maar Thomas Müller begrijpt de reactie van zijn ploeggenoot wel.



"Laten we beginnen met de jaloerse en boze mensen, die zijn voortgebracht door een kapot condoom", reageerde Ribéry. "Neuk jullie moeders, oma's en jullie hele stamboom. Ik ben jullie niets verschuldigd. Mijn succes heb ik te danken aan God, mezelf en mijn familie en vrienden. Alle anderen zijn altijd als steentjes in mijn schoenen geweest", zo schreef de veteraan.



De clubleiding van de Duitse grootmacht was niet blij met de reactie van Ribéry en heeft hem een 'fikse boete' opgelegd. Müller neemt het op voor Ribéry. "Hij kan zichzelf niet onder controle houden bij momenten waarop hij zich onterecht behandeld voelt", zegt Müller in gesprek met diverse media op het trainingskamp van Bayern in Qatar.



"Hij is een emotioneel persoon en is al zijn gehele carrière onheus bejegend. Het (zijn gedrag, red.) is in de loop der jaren wel beter geworden. Er zijn altijd dit soort situaties met hem, hij wordt vaak aangevallen. Hij voelt zich gekrenkt en heeft zichzelf vaak moeten verdedigen, ook op manieren die voor sommigen als overtrokken kunnen worden beschouwd. Hij ziet het misschien toch anders. Het zorgt in ieder geval niet voor onrust binnen de ploeg. De club heeft gereageerd en daarmee is het ook klaar."