Steun Legioen doet gewisselde Feyenoorder goed: "Mooi natuurlijk"

Feyenoord liep donderdag tegen AZ (0-3) tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan.

De zeperd in De Kuip is logischerwijs hard aangekomen bij de spelersgroep van trainer Jaap Stam. Orkun Kokcü, die tegen voortijdig naar de kant werd gehaald, erkent dat het na afloop heeft gedonderd in de kleedkamer van .

"De trainer was kritisch en teleurgesteld. Dat lijkt me ook logisch", vertelt Kokcü vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We komen de afspraken op het veld niet na en dan gaat het mis. Zoals? Het gaat er vooral om dat we beter moeten samenwerken."

Feyenoord speelt zondag weer een thuiswedstrijd, met ditmaal als tegenstander. "Dat blijft altijd een voordeel", aldus de jonge middenvelder. "En dat moet het ook blijven. In De Kuip spelen blijft het lekkerste dat er is."

Kokcü werd tegen AZ gewisseld door Stam, tot woede van de Feyenoord-aanhang. De trainer van de Rotterdamse club werd op een fluitconcert getrakteerd, terwijl de de naam van de middenvelder minutenlang werd gescandeerd.

"Ik hoorde het ja. Mooi natuurlijk", erkent de Feyenoorder. "Maar ik verwacht meer van mezelf. Meer dwingend zijn in balbezit. Daar help ik ook de ploeg mee. Wij kunnen veel beter dan dit. Dat hebben we dit seizoen al laten zien."

Stam gaf na afloop van het thuisduel met AZ al een persconferentie, waardoor de trainer van Feyenoord vrijdag niet opnieuw aanschoof om vragen van de pers te beantwoorden.

Een beslissing die al enige tijd geleden is genomen door de directie, dat momenteel alleen bestaat uit interim-bestuurders Sjaak Troost (technische zaken) en Mark Koevermans (algemene zaken).

Kokcü, die door Feyenoord naar voren werd geschoven om interviews te doen, houdt zich echter liever op de vlakte wat betreft bestuurlijke aangelegenheden. "Over bestuurlijke kwesties kan ik niet zoveel zeggen. We richten ons op het spel. We weten dat het beter moet en kan. Zondag moeten we vol gas geven."