'Sterspeler van Bosz ondergaat deze week keuring bij Borussia Dortmund'

Julian Brandt was in de tweede seizoenshelft een belangrijke schakel in het van Peter Bosz, dat zich zaterdag op de laatste speeldag wist te verzekeren van een ticket voor de . De Duits international gaat het avontuur in het miljardenbal echter waarschijnlijk niet meer meemaken, daar hij voor een overstap naar lijkt te staan.

De geruchten over een transfer van Brandt gaan al langer rond en BILD weet dinsdag te melden dat de deal zich inmiddels in een afrondende fase bevindt. De buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit te voeten kan, wordt naar verwachting later deze week nog medisch gekeurd door die Borussen .



Brandt heeft naar verluidt een transferclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan, waardoor hij relatief goedkoop op te pikken is. De 23-jarige aanvaller maakte in 2014 zijn debuut bij die Werkself en kwam sindsdien tot ruim tweehonderd officiële wedstrijden. Dit seizoen was hij goed voor 7 doelpunten en 11 assists in 33 -wedstrijden.



Brandt lijkt na Nico Schulz, die eerder op de dinsdag voor 27 miljoen euro werd losgeweekt bij TSG 1899 , de tweede aanwinst van Dortmund voor het aankomende seizoen te worden. De club die het seizoen afsloot als de nummer twee van de Bundesliga is volgens Kicker bovendien nog bezig met de komst van Thorgan Hazard van en de negentienjarige -verdediger Mateu Morey.