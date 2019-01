Sterling schrijft hartverwarmende brief aan jong slachtoffer racisme

Een hartverwarmende brief van Raheem Sterling doet momenteel de ronde op social media. De Engelse spits verzet zich met zijn schrijven tegen racisme.

De 24-jarige aanvaller van Manchester City richt het woord aan Ethan Ross, een jonge voetbalfan die onlangs racistisch bejegend is. Via zijn oma kwam dit bij Sterling terecht, die besloot om Ross in een brief een hart onder de riem te steken.

"Ik heb van je oma Sue gehoord dat je een moeilijke tijd hebt gehad, waarin je te maken kreeg met racisme. Vergeet niet om trots te zijn op wie je bent en laat ze niet je moed wegnemen. Je bent enorm sterk en dapper, je oma is enorm trots op je. Probeer vooral kind te blijven", schrijft Sterling aan de jonge voetbalfan. De aanvaller van Manchester City kreeg zelf verschillende keren te maken met racisme.



"Vergeet niet dat er iets van zeggen het leven niet altijd gemakkelijker maakt. Maar de makkelijke weg heeft nog nooit iets veranderd", zo besluit de aanvaller van Manchester City de brief aan Ross. Sterling heeft een gesigneerde foto bij het schrijven gevoegd. De Engels international geldt op het gebied van racisme als ervaringsdeskundige en probeert andere slachtoffers op verschillende manieren te helpen.



De meest recente keer dat Sterling racistisch bejegend werd, was in de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City in december. Daarna haalde de aanvaller via Instagram uit naar de Britse pers, die volgens hem het racisme in de voetbalwereld in de kaart speelt. "Je kan zien dat ik gewoon moest lachen om wat er bij Chelsea tegen me gezegd werd, omdat ik niet veel beter verwacht", schreef Sterling via social media.