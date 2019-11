Sterling neemt het op voor uitgefloten Gomez: "Het was moeilijk om te zien"

Engeland won donderdagavond met 7-0 van Montenegro, zonder Raheem Sterling.

De aanvaller van was door bondscoach Gareth Southgate bestraft voor een ruzie met Joe Gomez.

De verdediger van kwam op Wembley in de tweede helft als invaller in het veld en werd door enkele supporters uitgefloten, tot ongenoegen van Sterling en Southgate.

"Aan alle Engelse fans: ik wilde alles achter me laten, maar ik moet me vanavond weer uitspreken. Het was moeilijk voor mij om te zien hoe mijn ploeggenoot werd uitgefloten voor iets dat mijn schuld is."

"Joe heeft niks verkeerd gedaan en is iemand die keihard werkt", schrijft Sterling op Twitter. "Vooral na de week die hij achter de rug heeft, was het heel verkeerd om hem uit te fluiten."

"Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen en de consequenties geaccepteerd. Dit moest ik even zeggen, goede reis naar huis iedereen."

Ook Southgate is niet te spreken over de geluiden richting Gomez. "Ik ben enorm teleurgesteld voor Joe. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Geen enkele speler van Engeland moet uitgefloten worden als hij de shirt van dit land draagt."

"Alle spelers zijn daar enorm teleurgesteld over", zo laat de bondscoach na afloop weten in gesprek met verschillende Engelse media.

Engeland verzekerde zich woensdagavond van deelname aan het EK, door Montenegro zonder problemen opzij te zetten.