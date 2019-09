"Sterling is beter dan Neymar en kan de Ballon d'Or winnen"

Raheem Sterling hoort bij de vijf beste spelers ter wereld en zou ooit de Ballon d'Or moeten winnen. Dat vindt Tony Cascarino.

Sterling maakte zaterdag indruk tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Bulgarije (4-0). De vleugelspeler van nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening. Neymar stond drie maanden buitenspel met een enkelblessure en vierde zijn rentree eerder deze week met een doelpunt namens Brazilië tegen Colombia.

Volgens Cascarino is Sterling de Zuid-Amerikaan echter voorbijgestreefd. "Wie zou je liever hebben: Sterling of Neymar? Ik zou voor Sterling gaan", zegt de oud-speler van onder meer en tegen talkSPORT. "Negeer even de capriolen die Neymar buiten het veld allemaal heeft uitgehaald. Ik vind Sterling op het veld gewoon een betere speler."

Lees beneden verder

"Zijn statistieken zijn beter en hij speelt in een beter team. Ik heb Neymar dingen zien doen tijdens een wedstrijd die niemand anders kan. Maar als je iemand nodig hebt die briljant speelt voor het team en goals kan maken zoals Neymar dat kan, dan is Sterling de ideale man."

Vorig seizoen noteerde Sterling meer goals en assists dan Neymar, die een vergelijkbare rol heeft bij Paris Saint-Germain. De Engelsman speelde door het blessureleed van de Braziliaan echter veel meer wedstrijden. Toch schat Cascarino zijn landgenoot dus heel hoog in.

"Ik durf zeker wel te zeggen dat hij bij de beste vijf spelers ter wereld hoort." De 57-jarige ex-prof vindt vooral de ontwikkeling van Sterling indrukwekkend. "Als je hem nu op de transfermarkt zou kunnen zetten, zou Manchester City hem echt niet voor minder dan 150 miljoen pond wegdoen. Als hij zich blijft verbeteren, wordt hij misschien wel de allerbeste en kan hij de Ballon d'Or winnen."