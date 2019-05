Sterling: "Ik was een groot fan van Manchester United!"

Raheem Sterling speelt al enkele jaren voor Manchester City, maar vroeger steunde hij de grote rivaal.

Dat vertelt hij in een interview met The Mirror. Sterling was in 2007 aanwezig bij de finale van de , waarin van won. "Ik zou dit eigenlijk niet moeten zeggen, zeker niet nu, maar ik was vroeger een groot fan van United. Ik had ook een oud shirt van de club, van het jaar waarin ze voor het laatst de FA Cup wonnen."



Sterling kon bij de finale zijn, omdat hij via zijn school een ticket kreeg. Vorige maand regelde hij 550 kaartjes voor de halve finale van tegen Brighton, zodat kinderen van dezelfde school naar Wembley konden komen. "Het was destijds geweldig om erbij te zijn en daarom gaf ik die tickets aan de school." De 24-jarige aanvaller hoopt dat hij de kinderen op die manier geïnspireerd heeft. "Als er iemand tussen zat die de kans heeft om profvoetballer te worden, geeft dat hem mogelijk inspiratie en motivatie om zijn dromen waar te maken."



Zaterdag kan Sterling voor het eerst in zijn carrière de FA Cup veroveren met Manchester City. De Engelsman is met zeventien goals en tien assists in de Premier League aan een uitstekend seizoen bezig. Sinds zijn overstap van naar The Citizens in 2015 won Sterling twee landstitels en tweemaal de League Cup. De Britse journalisten riepen hem dit seizoen uit tot Speler van het Jaar.



Manchester City trapt zaterdag om 18:00 uur af in de finale tegen . De ploeg van Pep Guardiola kan de FA Cup voor de zesde keer in de clubhistorie winnen, terwijl Watford de trofee nog nooit pakte en alleen in 1984 de eindstrijd haalde.