Sterke invalbeurt levert PSV'er wederom uitnodiging op voor nationale ploeg

Armindo Bruma is door de bondscoach Fernando Santos opgroepen voor de nationale ploeg van Portugal.

De vleugelaanvaller van heeft een plaatsje veroverd in de definitieve selectie van de regerend Europees kampioen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen (14 november) en Luxemburg (17 november).

Het is de tweede oproep voor Bruma in korte tijd, want de PSV-aanvaller werd vorige maand ook al geselecteerd voor het EK-kwalificatieduel van Portugal met Oekraïne (2-1 nederlaag). Bruma maakte toen een sterke indruk als invaller, waardoor heeft besloten om hem opnieuw een uitnodiging te versturen. Ook Éder, die de winnende treffer maakte in de EK-finale van 2016 tegen Frankrijk, is geselecteerd. Het is overigens zijn eerste oproep van 2019.

Portugal staat momenteel op de tweede plaats in kwalificatiegroep B, met elf punten uit zes wedstrijden. Servië volgt op slechts een punt. Koploper Oekraïne is met negentien punten uit zeven duels al geplaatst voor het EK van volgend jaar. Mocht Portugal niet bij de eerste twee ploegen eindigen, dan kan in maart via de play-offs alsnog een EK-ticket bemachtigd worden. Het elftal van Santos heeft daar recht op vanwege het winnen van de finaleronde van de afgelopen zomer.

Volledige selectie Portugal:

Doel: Beto (Göztepe), José Sá (Olympiacos), Rui Patrício ( )

Verdediging: Nélson Semedo ( ), Ricardo Pereira ( ), José Fonte ( OSC), Pepe ( ), Rúben Dias ( ), Rúben Semedo (Olympiacos), Mário Rui ( ), Raphaël Guerreiro ( )

Middenveld: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva ( ), Bruno Fernandes ( ), João Mário (Lokomotiv Moskou), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Pizzi (Benfica)

Aanval: Bruma (PSV), Daniel Podence (Olympiacos), André Silva ( ), Cristiano Ronaldo ( ), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers), Éder (Lokomotiv Moskou) en Gonçalo Patienca (Eintracht Frankfurt).