'Ster van de show' Nijhuis weer hard aangepakt: "Dit nog nooit gezien"

Bas Nijhuis had zondagmiddag de leiding over de degradatiekraker tussen FC Emmen en Fortuna Sittard (2-1).

De scheidsrechter greep in de tweede helft regelmatig naar zijn borstzak en deelde in totaal zes keer een gele kaart uit. Spelers van Fortuna kregen geel vanwege commentaar op de leiding. Bassala Sambou legt uit waar de frustratie bij de Limburgers vandaan kwam.

"Hij wil blijkbaar de ster van de show zijn", begint de aanvaller na afloop pittig in gesprek met De Limburger over Nijhuis. De arbiter deelde bij 'het minste of geringste commentaar' een kaart uit, zo klinkt het bij de regionale krant. Sambou, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, vond dat Nijhuis slecht floot in De Oude Meerdijk.

"Het is wat het is. Als je iedereen geel wilt geven voor het tonen van emoties kan dat, maar ik heb het nooit eerder gezien. Ik had het niet eens tegen hem, ik schreeuwde uit frustratie tegen mezelf. Maar ja, je hebt van die scheidsrechters die hun eigen kleine regeltjes maken. Wat kun je er aan doen", besluit Sambou zijn relaas.

Fortuna kwam in de eerste helft verdiend op voorsprong en was in de eerste helft de betere partij. Na rust was echter veel feller, wat resulteerde in de gelijkmaker van Michael de Leeuw. Een kwartier voor tijd besliste Sergio Peña het duel in het voordeel van de club uit Drenthe door vanaf de rand van het strafschopgebied de bal mooi in de hoek te schieten: 2-1.

Emmen bezet na tien speelronden de veertiende plaats in de , terwijl Fortuna nog steeds voorlaatste is.