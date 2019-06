Stephan Lichtsteiner bevestigt vertrek bij Arsenal

De Zwitserse verdediger heeft met een emotioneel afscheidswoord op Instagram aangekondigd na een jaar alweer te zullen vertrekken bij de Gunners.

Stephan Lichtsteiner bevestigt dat hij de deur na een seizoen achter zich dichttrekt bij . De 35-jarige rechtsback werd de eerste speler die Unai Emery naar het Emirates Stadium haalde, maar de transfervrij van overgenomen verdediger kwam niet verder dan 23 duels in alle competities.

De voormalig speler van en Roma werd gezien als reservespeler en mocht vooral opdraven in de en de nationale bekertoernooien. Toen concurrent Hector bellerin in januari geblesseerd raakte, kreeg Lichtsteiner kans op meer, maar hij wist niet te overtuigen. Jongeling Ainsley Maitland-Niles passeerde hem in de rangorde en Lichtsteiner kreeg nog maar twee basisplaatsen in de laatste achttien duels.

In de finale van de Europa League (1-4 verlies tegen ) kreeg hij ook geen speeltijd en naar nu blijkt, heeft hij zijn afscheidswedstrijd al gespeeld. Via Instagram bedankt hij de fans met een emotionele afscheidsboodschap. De verloren finale stemt hem droevig, maar hij is toch dankbaar voor het avontuur dat Arsenal hem in de nadagen van zijn carrière bood.

Lees beneden verder

"Beste Gunners, we kwamen dichtbij een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geweldige clubgeschiedenis, maar helaas is dichtbij niet goed genoeg. Dat is moelijk te accepteren", aldus Lichtsteiner. "Ik ben erg teleurgesteld, want het was ons doel om Arsenal terug te brengen op het hoogste internationale podium en we wilden prijzen winnen, want dat hoort bij deze geweldige club."

"Ik wens mijn teamgenoten, mijn trainer en zijn staf, alle hardwerkende werknemers en alle fans het allerbeste. Ik weet zeker dat ons team onze missie volgend seizoen kan voltooien. Ik vond het geweldig deel uit te maken van deze club. Het was een geweldige uitdaging en een mooie ervaring, maar helaas zonder vrolijk einde. Bedankt voor jullie support. Ik waardeer het enorm."

Lichtsteiner is na Aaron Ramsey (Juventus), Danny Welbeck (onbekend) en Petr Cech (pensioen) de vierde speler die afzwaait bij Arsenal. De Zwitser begon zijn carrière bij Grasshoppers en kende zijn meest succesvolle periode bij Juventus, waar hij meer dan 250 duels speelde en in totaal veertien prijzen in de wacht sleepte.