Stengs blij met advies De Boer: "Dat was vlak na mijn Oranje-debuut"

Calvin Stengs maakte vorig jaar zijn debuut in het Nederlands elftal en mag nu dromen van deelname aan het EK.

De aanvaller van heeft sinds zijn eerste minuten in het shirt van Oranje een andere status gekregen. Naar eigen zeggen heeft het talent daar geen last van. Stengs heeft nog maar weinig negatieve geluiden gehoord en heeft met Frank de Boer als schoonvader iemand die hem met beide benen op de rond houdt.



"Voorlopig is het allemaal nog vrij positief en dat zal vast wel eens anders zijn. Maar als ik mijn kicksen aantrek en op het veld sta, dan denk ik alleen nog maar aan voetbal. Net als tien jaar geleden", laat Stengs optekenen in een interview met De Telegraaf. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder wordt bij AZ steeds belangrijker en hij merkt dat hij steeds meer een leidende rol krijgt.



"Absoluut. Je groeit daarin, merk ik", reageert de 21-jarige Stengs. "Het jeugdige is er voor een deel af, maar gelukkig nog niet helemaal. Dat frivole, die onbevangenheid is ook een kracht van mij. Maar ik heb niet het gevoel dat de jongens bij AZ nu anders naar mij kijken. Totaal niet zelfs. Het is ook de kracht van deze groep, dat iedereen goed met elkaar om kan gaan, dat we het leuk hebben met elkaar."



Op de stelling dat hij is uitgegroeid tot een ideale schoonzoon reageert Stengs lachend. "Nou, dat kun je beter aan mijn schoonvader vragen", aldus de AZ-speler over De Boer. De trainer van heeft het beste met hem voor en stuurt bij waar nodig. "We praten veel, als we samen zijn hè. Vaak is het telefonisch, omdat hij daar zit (Verenigde Staten, red.). Maar ja, dan zit je weer met tijdverschil en zo."



De Boer voorziet Stengs regelmatig van advies. Wat het belangrijkste advies is geweest van zijn schoonvader? "Dat was vlak na mijn Oranje-debuut", aldus Stengs. "Het was allemaal hosanna en zo. Vervolgens speelde ik toch slecht tegen Utrecht! Kreeg ik een appie van hem. Hij schreef: Dít hoort er ook bij en daar moet je ook van leren. Of hij veel wedstrijden van mij ziet? Hij kijkt alles, natúúrlijk kijkt hij alles."