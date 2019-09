Stegeman: "Uitleggen aan mijn geliefden, dat was het ergst"

John Stegeman raakte vorige week in opspraak nadat hij met te veel alcohol op met zijn auto tegen een boom reed in Apeldoorn.

De trainer van bleek bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter zijn kiezen te hebben. Hij ging diep door het stof tegenover de spelersgroep, de sponsoren en andere betrokkenen. Dat hij zijn misstap op moest biechten tegenover zijn geliefden, raakte hem het zwaarst.

"Dat ik iets doms heb gedaan en dat aan mijn geliefden moest uitleggen", reageert Stegeman op de vraag van de Stentor waar hij het meeste moeite mee had. Na de besloten training van afgelopen vrijdag ging de trainer nog even kort in op het incident. "Iedereen doet wel eens domme dingen in zijn leven. Ik heb als mens een grote, hele grote en domme fout gemaakt."

De clubleiding spaarde Stegeman en besloot hem niet te ontslaan. "Ik heb natuurlijk ook nagedacht over mijn geloofwaardigheid. Dat hebben we met elkaar ook gedaan. Ik voel de steun vanuit het kantoor, van de staf en van de spelers", aldus de trainer. "Die hebben met me gesproken en gaven aan dat ze mij unaniem steunen. Dat voelt heel goed."

"Ze keuren het niet goed. Maar dat doe ik ook niet. Maar weet je... Als ze mij steunen ga ik ervan uit dat ik hun trainer blijf."

"Het was natuurlijk geen leuke week. Ik heb mezelf in een lastig parket gemanoeuvreerd. Zo simpel is het. Daar heb ik de afgelopen week voldoende over verteld en gezegd", aldus de trainer in aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond tegen .