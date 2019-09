Stegeman aangehouden na rammen lantaarnpaal met slok op

John Stegeman heeft donderdagavond met te veel drank op met zijn auto een lantaarnpaal in Apeldoorn geramd, zo meldt De Stentor.

De trainer van is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Volgens de krant had de coach bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. PEC Zwolle heeft Stegeman een boete gegeven; voor de club is de kous daarmee vooralsnog af, zo klinkt het.

Stegeman raakte donderdagavond, na wat drankjes met zijn collega's in Zwolle, aan de Oost Veluweweg in Apeldoorn een lantaarnpaal. Stegeman raakte lichtgewond aan zijn neus door het openspringen van de airbag. Stegeman heeft maandag de selectie verteld over het voorval. Vrijdagochtend had hij voorzitter Adriaan Visser al geïnformeerd.

"Dit is een incident dat nooit had mogen plaatsvinden", reageert Stegeman kort. "Ik heb enorm veel spijt dat het gebeurd is en accepteer de straf vanuit de club." Adriaan Visser baalt van het incident. "Wij betreuren dit incident enorm, aangezien het totaal niet overeenkomt met hoe wij als club in de maatschappij staan. Alcohol en verkeer gaan niet samen en we kunnen dit incident dan ook niet aan ons voorbij laten gaan."

"John krijgt een boete van de club en wij gaan hem daarnaast extra vaak bij maatschappelijke projecten van de club inzetten." Een ontslag van Stegeman is volgens Visser niet aan de orde. De voorzitter voegt eraan toe dat Stegeman niet eerder voor rijden onder invloed is aangehouden.

De politie laat aan de krant weten dat de Officier van Justitie zal beoordelen hoe de zaak wordt afgehandeld.