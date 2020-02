Stefan de Vrij treft Ajax-bedwinger Getafe; Kluivert tegenover De Jong

De loting voor de achtste finale van de Europa League heeft enkele fraaie affiches opgeleverd.

Het van onder meer Stefan de Vrij en Christian Eriksen treft , in de tweede ronde nog te sterk voor .

Het van Peter Bosz wacht een tweeluik met het Rangers FC van manager Steven Gerrard. LASK Linz, verantwoordelijk voor de eliminatie van , krijgt te maken met .

Getafe wist over twee duels vrij verrassend af te rekenen met Ajax. LASK Linz hield een gelijkspel over aan de uitwedstrijd tegen AZ en klaarde de klus donderdagavond op eigen veld (2-0).

Peter Bosz zag tevreden toe hoe Bayer Leverkusen ook op bezoek bij een topprestatie leverde (1-3). Justin Kluivert maakte een zeer belangrijk doelpunt voor tegen .

Als beloning volgt een ontmoeting met het van Luuk de Jong, die met de Spaanse club ten koste van CFR Cluj doorging in de .

De Vrij deed donderdagavond overigens niet meer bij Internazionale, dat in het Giuseppe Meazza met 2-1 te sterk was voor Ludogorets. Wout Weghorst schaarde zich met ook bij de laatste zestien ploegen in de Europa League.

Er volgt nu een dubbele confrontatie met Shakthar Donetsk, winnaar van de UEFA Cup in 2009. Eljero Elia krijgt bij Istanbul te maken met FC Kopenhagen, dat donderdag Celtic wist uit te schakelen.

De kans is zeer groot dat ook Bas Dost in de achste finale te bewonderen is. begint met een 4-1 voorsprong aan het tweede duel met Red Bull Salzburg. Vanwege het slechte weer in Oostenrijk is de wedstrijd verplaatst naar vrijdagavond, met 18.00 uur als aanvangstijdstip.

De UEFA heeft de heenwedstrijden in de achtste finale van de Europa League gepland voor donderdag 12 maart. De returnwedstrijden zijn precies een week later, op donderdag 19 maart.

De finale vindt plaats op 29 mei, in het Olympisch Stadion van het Poolse Gdansk. , finalist van afgelopen seizoen, heeft geen uitzicht meer op een nieuwe eindstrijd. The Gunners werden donderdag op eigen veld verrassend uitgeschakeld door Olympiacos.

Volledige loting achtste finale Europa League

Istanbul Basaksehir (Tur) - FC Kopenhagen (Den)

Olympiacos (Gri) - (Eng)

Rangers FC (Scho) - Bayer Leverkusen (Dui)

VfL Wolfsburg (Dui) - Shakthar Donetsk (Oek)

Internazionale (Ita) - Getafe (Spa)

Sevilla (Spa) - AS Roma (Ita)

Red Bull Salzburg (Oos)/Eintracht Frankfurt (Dui) - FC Basel

LASK Linz (Oos) - Manchester United (Eng)