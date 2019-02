'Steeds belangrijkere' pion van Barcelona mist return van Clásico

Arthur Melo staat de komende drie à vier weken buitenspel, zo communiceert Barcelona vrijdagmiddag via de officiële clubkanalen.

De middenvelder heeft last van een hamstringblessure. Wanneer hij die opliep, is niet geheel duidelijk: Arthur deed woensdagavond nog negentig minuten mee in de bekerwedstrijd tegen Real Madrid (1-1).

De Braziliaan zal de competitiewedstrijden tegen Athletic Club (10 februari), Real Valladolid (16 februari) en Sevilla (23 februari) aan zich voorbij moeten laten gaan, evenals de eerste ontmoeting met Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League (19 februari) en de returnwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey (27 februari).



Als Arthur binnen drie weken weer fit is, zou hij de competitiewedstrijd tegen Real Madrid van 2 maart kunnen halen. De zesvoudig international van Brazilië kwam afgelopen zomer over van Grêmio, voor een bedrag van 31 plus 9 miljoen euro. In zes van de laatste acht officiële wedstrijden had hij een basisplaats, waaronder dus in het meest recente duel met Real Madrid.



"Met elke wedstrijd lijkt Arthur steeds belangrijker te worden", schreef AS donderdag nog. "De Braziliaan maakte meteen al indruk, maar werd bekritiseerd omdat hij te weinig risico nam in zijn passing. Op dat gebied heeft hij zich enorm verbeterd, zoals bleek bij een pass aan Ivan Rakitic tegen Sevilla die leidde tot een doelpunt (6-1 op 30 januari, red.)."