Stap Vincent Janssen ook financieel aantrekkelijk: "Daar zal hij van opkijken"

Vincent Janssen heeft onlangs Tottenham Hotspur ingeruild voor Monterrey.

De 25-jarige spits kwam niet aan spelen toe in Londen en hoopt in Mexico zijn carrière nieuw leven in te blazen. John van 't Schip en Hans Westerhof, kenners en liefhebbers van het Mexicaanse voetbal, stellen tegenover het Algemeen Dagblad dat Janssen bij een echte topclub is terechtgekomen.

Van 't Schip, in 2012 als coach werkzaam voor Chivas Guadalajara, stelt dat Monterrey een fraai trainingscomplex en een schitterend stadion heeft. "Dus wat dat betreft heeft Vincent een mooie keuze gemaakt. Het leven in Mexico is goed, zeker als je als voetballer goed presteert. De stadsderby tussen Monterrey en Tigres is echt een enorme belevenis, daar gaat Vincent nog wel van opkijken."



"Mexico is qua voetbalcultuur te vergelijken met Italië of Spanje, maar qua sfeer in de stadions en media-aandacht is alles zelfs nog wel een stuk extremer. Financieel gezien zal de stap naar Monterrey voor hem zeker niet onaantrekkelijk zijn", aldus Van 't Schip over de Nederlandse aanvaller, die naar verluidt 2,5 miljoen euro per jaar gaat verdienen in Mexico.



Westerhof, ex-coach van Chivas Guadalajara, Nexaca en Pachuca, had de laatste weken vaak contact met goede bekende Diego Alonso, sinds vorig jaar trainer van Monterrey. "Monterrey wilde in eerste instantie graag Luuk de Jong hebben en daar hebben we elkaar ook over gesproken, maar toen Luuk voor koos kwamen ze plots bij Vincent Janssen uit. Toen heb ik ze wel verteld dat ze allebei Nederlands zijn, maar verder totaal verschillende type spitsen zijn."



"Daar was Diego zich ook wel van bewust, maar ze waren duidelijk op zoek naar een scorende spits. Als Vincent de vorm uit zijn -jaar weer kan tonen ben ik ervan overtuigd dat hij in Mexico een succes wordt", aldus Westerhof, die Janssen waarschuwt voor de omstandigheden. "Soms speel je bij 40 graden ergens in de woestijn, dan weer ergens in de jungle en een week later weer op 2500 meter hoogte, de omstandigheden verschillen echt enorm per stad en regio."