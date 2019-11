Standbeeld van 'Judas' Ibrahimovic mikpunt van woedende Malmö-supporters

Het besluit van Zlatan Ibrahimovic om mede-eigenaar van Hammarby IF te worden, heeft voor de nodige onrust in Malmö gezorgd.

Supportersgroep MFF Support liet woensdag bij monde van Kaveh Hosseinpour al weten dat de 38-jarige spits nu 'ruzie heeft met de hele stad', maar dit is niet bij woorden gebleven.

Boze fans van Malmö FF hebben geprobeerd om zijn standbeeld voor het stadion in brand te steken, terwijl het huis van Ibrahimovic in Stockholm beklad is. Ibrahimovic werd geboren in Malmö en zette de eerste stappen in zijn profcarrière bij de club in de Zweedse stad.

Mede daarom werd er afgelopen jaar een standbeeld van Ibrahimovic voor het stadion van Malmö FF neergezet. De beeltenis van de spits was woensdag een mikpunt van de woede van Malmö-supporters, die boos zijn om het feit dat Ibrahimovic besloten heeft om mede-eigenaar te worden bij Hammarby.

Zo werd er bijvoorbeeld een toilet aan zijn arm gehangen, terwijl er tevens een plastic zak over het hoofd van het standbeeld werd getrokken. Op sociale media gingen er ook beelden rond van woedende supporters die probeerden om het standbeeld in brand te steken.

De beeltenis is beklad en inmiddels hebben de autoriteiten besloten om het af te zetten met grote hekken. "We kregen een melding dat het standbeeld zou zijn beklad. Er wordt aan gewerkt, meer informatie hebben we niet", laat politiewoordvoerder Jenny Modin weten aan Fotbollskanalen.

Er is een petitie gestart om het beeld te verplaatsen en reeds duizend mensen hebben daarvoor getekend. Het standbeeld in Malmö is niet het enige mikpunt van boze fans. Op de deur van het huis van Ibrahimovic in Stockholm werd 'Judas' geschreven.

Volgens Aftonbladet overweegt de politie om de surveillance rond het pand op te voeren. "We zullen actie ondernemen, maar we kunnen nog niet zeggen wat precies. Dat zou het doel van de actie weleens kunnen beïnvloeden", zegt Jari Kalliorinne namens de politie tegenover Sport Bladet.

Er zijn voorlopig nog geen verdachten in beeld voor de actie, maar er wordt onderzoek gedaan naar camerabeelden in de buurt van het huis.