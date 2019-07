Stam wil op Ajax inlopen: "Voor veel geld kopen geeft geen garantie"

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen op 21 punten achterstand van landskampioen Ajax. Volgens Jaap Stam moet dat komend jaar anders.

Los van de eindnotering beleefde de aartsrivaal uit Amsterdam bovendien een subliem seizoen in de en beschikt daarom over een nog sterkere financiële huishouding. De activiteiten van op de zomerse transfermarkt steken dan ook schril af bij die van .



Alleen het transfervrije drietal Luciano Narsingh, Liam Kelly en Nick Marsman is tot nu toe naar Rotterdam-Zuid gehaald. Jaap Stam denkt desalniettemin dat Feyenoord stappen kan maken ten opzichte van de concurrentie. "Door zelf creatief te zijn binnen je selectie en bij het binnenhalen van jongens. En ook in je manier van spelen. Al met al moet je zorgen dat je toch het verschil kunt maken", legt Stam vrijdag in De Telegraaf uit.



"Ajax heeft het goed gedaan natuurlijk, maar het alleen maar voor veel geld kopen van spelers geeft ook niet altijd garanties. Dat heb ik zelf ook genoeg meegemaakt in het buitenland." Het is maar de vraag of Feyenoord komend seizoen een serieuze kandidaat zal zijn in de strijd om de landstitel. "Ik ga geen uitspraken doen over de titel. Ik ben gretig en wil het maximale eruit halen", benadrukt de oefenmeester.



"We moeten een modus vinden dat we goed gaan presteren en dan gaan we tijdens het seizoen kijken waar we uit kunnen komen. Er zullen genoeg mensen zijn die zeggen dat Feyenoord altijd moet roepen dat ze voor de titel willen gaan", erkent Stam. "Maar ik ben er een voorstander van dat we moeten roepen dat Feyenoord een topclub is en dat we het maximale eruit moeten halen."