Stam wees aanbod vanuit de Premier League af: "Was meteen geen optie"

Jaap Stam volgde afgelopen zomer Giovanni van Bronckhorst op als trainer van Feyenoord.

Een paar dagen nadat de 47-jarige oefenmeester zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis bij de Rotterdammers had gezet, meldde zich bij hem. In gesprek met Voetbal International zegt Stam dat hij een man van zijn woord is en dat hij daarom een overstap naar de Premier League afwees.

"Newcastle United meldde zich een paar dagen nadat ik mijn handtekening had gezet bij . Dus het was meteen geen optie. Ik ben van een man een man, een woord een woord. Het was mooi en eervol, doordat de mensen in Engeland blijkbaar weten waar ik als trainer voor sta", zegt Stam, die overigens benadrukt dat hij op dit moment niet liever bij Newcastle United had gezeten.

Het dienstverband van Stam bij Feyenoord verloopt voorlopig uiterst moeizaam, daar de Rotterdammers de nummer tien van de zijn met veertien punten uit tien wedstrijden.

Feyenoord haalde de oud-verdediger afgelopen zomer weg bij , waar hij in december 2018 in dienst trad en dus uiteindelijk maar een aantal maanden werkzaam was. Stam werkte eerder in Engeland voor Reading, waar hij na een kleine twee jaar werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Newcastle United zocht naar een opvolger voor manager Rafael Benítez, wiens contract afliep. De Spanjaard is inmiddels werkzaam bij het Chinese Dalian Yifang. Na de afwijzing van Stam ging Newcastle United in zee met Steve Bruce, die werd overgenomen van Sheffield Wednesday. The Magpies bezetten na negen wedstrijden de achttiende plaats in de Premier League, met acht punten uit negen wedstrijden.