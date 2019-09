Stam voorzichtig met Senesi: "Hij moet wennen aan onze manier van spelen"

Jaap Stam gaat topaankoop Marcos Senesi tegen ADO Den Haag niet direct voor de leeuwen gooien.

Dat maakte hij vrijdag op de persconferentie bekend. De oefenmeester wil de centrale verdediger, die voor zeven miljoen euro overkwam van San Lorenzo, rustig brengen.

"We moeten rustig beginnen. Hij moet wennen, aan een ander land, een andere cultuur, andere spelers en een andere manier van spelen. Daar gaan wij voorzichtig mee om", aldus Stam over Senesi, die pas vrijdag voor het eerst meetrainde bij na een interlandperiode bij Jong Argentinië. Daar speelde hij mee in de wedstrijd tegen Jong Bolivia (5-0 winst); tegen Jong Colombia (3-1 zege) bleef Senesi op de bank.

Feyenoord kan mogelijk voor het eerst dit seizoen beschikken over Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen. Beide spelers zijn volledig hersteld van hun blessures en zitten weer bij de wedstrijdselectie. Ook Toornstra en Jörgensen zullen niet in de basis starten. "Ze kunnen niet direct negentig minuten voetballen. Dat zal beperkt zijn in het begin."

Stam is vanzelfsprekend blij met de terugkeer van het duo. "Zij brengen ervaring en kwaliteit op de training. Een stuk concurrentie. Het niveau van de groep gaat omhoog, iedereen wil zich laten zien."

"Het is aan ons om keuzes te maken. Maar met Jörgensen en Toornstra moeten we dat wel opbouwen." Feyenoord ontvangt zondag om 14:30 uur in De Kuip.