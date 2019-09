Stam verzucht: "Dat weet jij ook van de sport die jij gespeeld hebt"

Jaap Stam geeft toe geschrokken te zijn na de teleurstellend verlopen competitiewedstrijd van Feyenoord tegen FC Emmen.

De Rotterdammers kwamen zondagmiddag met 0-2 voor te staan in Drenthe, maar mochten uiteindelijk nog van geluk spreken dat de wedstrijd werd afgesloten met een 3-3 gelijkspel, door een laat doelpunt van Jens Toornstra.

Doelpunten van Orkun Kökcü en Luciano Narsingh bezorgden zondag binnen twaalf minuten een 0-2 voorsprong. "We beginnen heel goed. Als je met 0-2 voor komt, dan moet je dat volhouden. Maar dat is het hele probleem", verzucht Stam na afloop voor de camera van FOX Sports. "Als je dat niet doet en je speelt niet vanuit de principes die we afgesproken hebben, dan gaat het soms heel moeilijk worden."

Lees beneden verder

"Dat weet jij ook van de sport die jij gespeeld hebt", vervolgt de Feyenoord-trainer tegenover verslaggeefster Hélène Hendriks, die een verleden heeft als hockeyster. Feyenoord zag Emmen nog in de eerste helft langszij komen en een kwartier na rust kwam de thuisploeg zelfs met 3-2 voor te staan. Een doelpunt in de zesde minuut van de blessuretijd van Toornstra bezorgde Feyenoord alsnog een punt.

"In dit geval schrik je daar wel van, ja", zegt Stam over het verval van zijn ploeg na de 0-2 voorsprong. "Dat is frustrerend, omdat de jongens bij vlagen laten zien dat ze het kunnen. Je kunt op deze manier kansen creëren en doelpunten maken. Dan is het heel jammer dat er toch weer iets insluipt. Je moet dan nog oppassen dat je de wedstrijd niet verliest. Dit is ons onwaardig, het mag gewoon niet gebeuren."

Stam weigert het verval van Feyenoord te wijten aan het drukke programma van de ploeg; afgelopen donderdag kwam men immers in de nog in actie tegen Rangers FC (1-0 nederlaag). "Na tien minuten spelen kan er nog geen sprake zijn van vermoeidheid. Als je voor staat en het lijkt gemakkelijk te gaan, dan kan een verslapping plaatsvinden. Dat gebeurt bij ons en dat mag niet. Op de een of andere manier sluipt dat er toch in en dat moet eruit. Het begint bij onszelf", besluit de coach.